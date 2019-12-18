Берн, , 19:29 — REGNUM Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов и глава Комитета начальников штабов США Марк Милли провели встречу в Берне, сообщает 18 декабря пресс-служба Министерства обороны РФ.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что встреча прошла в конструктивном ключе. Валерий Герасимов и Марк Милли обсудили ситуацию в Сирии и меры по предотвращению инцидентов между военными России и США.

Кроме того, произошёл обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности в мире.

«Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мерам предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон», — указано в сообщении Министерства обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия расценивает усиление военной активности НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей как подготовку к крупномасштабной войне.

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