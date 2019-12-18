Москва, , 19:15 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И провели телефонные переговоры, сообщает 18 декабря пресс-служба МИД России.

В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, в том числе сотрудничество России и Китая в Совете Безопасности ООН.

«В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая взаимодействие России и Китая в СБ ООН», — указано в сообщении МИД РФ.

Напомним, Россия и Китай подготовили совместный проект резолюции Совбеза ООН об отмене части санкций против КНДР, а также с призывом рассмотреть вопрос практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря должна состояться встреча глав МИД России и Японии, одной из тем которой станет ситуация вокруг Корейского полуострова и взаимодействие двух стран в СБ ООН.

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