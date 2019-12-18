Вашингтон, 18 декабря 2019, 19:09 — REGNUM Предложение Республиканской партии США прекратить заседание по вопросу импичмента президенту страны Дональду Трампу члены Демпартии в нижней палате Конгресса отклонили.
«Против» предложения республиканцев прекратить заседание 18 декабря высказались 226 членов палаты представителей, «за» — 188.
Напомним, в нижней палате Конгресса (палата представителей) началось заседание по вопросу импичмента Трампу. В случае, если большинство депутатов одобрит импичмент, вопрос будет решать следующая инстанция — верхняя палата Конгресса (Сенат).
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