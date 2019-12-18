Вильнюс, , 19:09 — REGNUM Новым послом Литвы в России может быть назначен бывший генеральный консул Литвы в Санкт-Петербурге Эйтвидас Баярунас. Об этом со ссылкой на свои источники сегодня, 18 декабря, сообщило прибалтийское новостное агентство BNS. Кандидатуру Баярунаса должен утвердить парламентский комитет по иностранным делам, однако представители оппозиционных консерваторов попросили отложить вопрос рассмотрения под предлогом, что не успели ознакомится с выдвинутой кандидатурой, что и было сделано.

В 2008 году Баярунас, который на тот момент возглавлял Генконсульство Литвы в Санкт-Петербурге, в интервью ИА REGNUM позиционировал Литву, как «знатоков СССР», рассуждал об общей истории и в целом благожелательно и дипломатично подчёркивал важность взаимоотношений между двумя странами.

С годами риторика Баярунаса значительно изменилась. Уже в июне 2019 года он пугал общественность «провокациями России» после начала действия бесплатных электронных виз в Калининградскую область, с сентября 2017 года «боролся с гибридными угрозами со стороны России», а ещё в 2011 году публично запугивал угрозой БелАЭС, которой официальные власти Литвы запугивают по сегодняшний день.