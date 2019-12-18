Тбилиси, , 19:04 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария дал задания министерствам внутренних дел, образования, юстиции и минздраву в связи с фактом гибели 15-летнего Луки Сирадзе. Каждое из ведомств будет действовать в своей сфере для сведения до минимума любой возможности повторения подобных фактов, отметил премьер.

Министерству внутренних дел поручено принять меры для создания приспособленной к несовершеннолетним среды, обеспечить специализацию и осторожный отбор следователей и менеджеров, работающих с подростками, осуществлять мониторинг их работы и обеспечить их постоянную переподготовку.

От минздрава и министерства образования глава правительства в ближайшее время, в течение недели, ожидает конкретного плана действий по устранению системных проблем в их ведомствах.

В от министерства юстиции ожидает соответствующего законодательного предложения по созданию дополнительных гарантий защиты прав детей со стороны госучреждений.

15-летний Лука Сирадзе предпринял попытку самоубийства 12 декабря после допроса в полиции в качестве свидетеля. Он скончался в больнице 17 декабря. Родные и близкие погибшего, а также адвокаты семьи утверждают, что в полиции подростка запугивали и заставляли признаться в хулиганстве, которого он не совершал. Его попытку самоубийства связывают с оказанным на него психологическим давлением. Сегодня родные подростка и представители оппозиции и неправительственного сектора провели акцию протеста у школы, в которой учился Лука Сирадзе. Они заявили, что к гибели мальчика причастна и школьная администрация, и до окончания расследования потребовали приостановить здесь учебный процесс.