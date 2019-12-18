Москва, , 19:02 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги планирует обсудить ряд политических вопросов регионального и международного характера, включая ситуацию в районе Корейского полуострова.

Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба МИД России.

Уточняется, что Лавров и Мотэги затронут также сирийское урегулирование, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и сотрудничество двух стран в рамках ООН.

«В ходе дискуссии по международным вопросам рассчитываем обсудить взаимодействие с Японией в ООН, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Корейского полуострова, сирийское урегулирование, положение дел с совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию ситуации по иранской ядерной программе», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча министров иностранных дел России и Японии запланирована на 19 декабря текущего года.

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