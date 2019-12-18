Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Требований к Южной Корее увеличить до пяти миллиардов долларов расходы на совместную оборону Вашингтон не предъявляет, сообщает 18 декабря Yonhap.

По словам представителя Госдепа Джеймса Дехарта, вклад в совместную оборону от Сеула нужен, но речь идёт о другой сумме.

Он отметил, что на корейско-американских переговорах ещё не прояснён вопрос о том, кто и в каком объёме будет оплачивать переброску американского военного контингента и оснащение и подготовку военных к боевым операциям на Корейском полуострове.

Напомним, в южнокорейской столице сегодня, 18 декабря, завершились двухдневные переговоры между Вашингтоном и Сеулом.

Встреча была необходима, поскольку в этом году истекает срок соглашения двух стран о распределении военных расходов. По окончании переговоров СМИ Южной Кореи распространили информацию, что Штаты потребовали от корейцев в пять раз увеличить вклад в совместную оборону.

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