Киев, , 18:32 — REGNUM Должность генерального прокурора на Украине становится гораздо более весомой, чем раньше, заявил 18 декабря политолог Виталий Бала, комментируя голосование в Раде по окончательной отмене депутатской неприкосновенности.

По новому закону, напоминает эксперт, именно генпрокурор будет решать — с кого в парламенте снять, а кому оставить неприкосновенность.

«По моему мнению, депутаты — такие же граждане Украины, как и все остальные, и почему по этому закону их «выравнивают» от других граждан. Наверное, чтобы сделать «слугами». Вопрос, чьими «слугами» станут теперь депутаты — может, генпрокурора или президента, но точно не народа», — резюмировал Бала.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада приняла закон об окончательной отмене депутатской неприкосновенности, за проголосовал 291 народный депутат при 226 необходимых. Закон вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми предполагается исключить нормы о депутатской неприкосновенности.