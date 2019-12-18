Вильнюс, , 18:19 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 18 декабря, призвал в Вильнюсе установить памятник межвоенному президенту Литвы, диктатору Антанасу Смятоне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Считаю, что это такой человек, лидер, президент, который, говоря о возобновлении независимости, дал Литве очень многое. (…) Сегодня кое-кто его пытается представить, как предателя, который сбежал, так нужно смотреть на это с перспектиы сегодняшних дней — как бы ты сам себя повёл в то время?», — рассуждал Сквернялис на брифинге.

Антанас Смятона — одна из самых противоречивых исторических фигур в Литве. Начинал свою политическую деятельность как член Литовской демократической партии, возглавил Совет Литвы, который 16 февраля 1918 года объявил о независимости. Был первым президентом Литвы, однако потерял власть, но затем ее вернул. Он был одним из руководителей и организаторов военного государственного переворота 17 декабря 1926 года, устранившего власть левоцентристской коалиции.

В день переворота избран президентом Литвы, переизбирался в 1931-м и 1938 годах, возглавив установившийся авторитарный режим. После предъявления 14 июня 1940 года Советским Союзом ультиматума Литве передал полномочия президента Антанасу Меркису и бежал с семьей в Германию, позднее переехал в Швейцарию. Последние месяцы провел в США. Погиб во время пожара в Кливленде, штат Огайо.

Смятону в Литве ценят операцию по захвату сегодняшней Клайпеды, которая ранее никогда не принадлежала Литве, а ее «присоединение» состоялось в 1923 году в результате так называемого «восстания», когда переодетые в гражданское солдаты регулярной армии Литвы проникли в Мемель, который в тот момент находился под протекторатом Франции, а ранее принадлежал Германии, и совершили вооруженное восстание, которое преподносилось как мятеж местной общины литовцев. После подавления немногочисленных вооруженных сил французов и немцев переодетые литовские солдаты от имени местных жителей попросили о присоединении к Литве, что и было сделано в тогдашней столице Каунасе.

Вильнюс на тот момент принадлежал Польше. Во время фашистской оккупации Германия вернула себе Клайпеду. Окончательно литовской Клайпеда стала благодаря СССР, который оставил эту территорию за Литвой.