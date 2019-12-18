Таллин, , 18:14 — REGNUM Департамент полиции и погранохраны Эстонии разослал сотрудникам информационного агентства Sputnik Estonia письма с угрозами уголовного преследования, если до 1 января 2020 года они не прекратят взаимодействовать с МИА «Россия сегодня», сообщает 18 декабря пресс-служба агентства Sputnik Estonia.

В качестве обоснования такого требования приводятся санкции ЕС, введённые в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне ситуации вокруг Украины.

Агентство Sputnik Estonia подчёркивает, что МИА «Россия сегодня» не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС.

«Мы считаем действия эстонских властей вопиющим произволом и планируем обратиться в такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО, ЕСПЧ, с требованием дать надлежащую оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права наших журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности», — указано в сообщении пресс-службы агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 90% сотрудников агентства Sputnik Estonia — эстонские граждане, легально сотрудничающие с МИА «Россия сегодня» согласно трудовым договорам.

Ранее власти Эстонии неоднократно пытались давить на агентство, вызывая сотрудников на допросы в Службу безопасности, запрещая местным банкам осуществлять переводы зарплат, налоговых и арендных платежей Sputnik Estonia, принуждая арендодателей расторгать договора на аренду офисов.

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