Москва, , 18:13 — REGNUM Японская сторона должна соблюдать соглашение с Россией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года, сообщила журналистам 18 декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Комментируя задержание пяти японских рыболовецких судов 17 декабря, она напомнила, что упомянутое соглашение действует уже 20 лет.

Захарова «При этом его реализация ежегодно омрачается подобными нарушениями. Мы призываем японскую сторону принять надлежащие и эффективные меры по соблюдению положений соглашений и достигнутых договорённостей».

По словам российского дипломата, суда были задержаны в ходе проверки, поскольку на них было обнаружено превышение объёма выловленных осьминогов в сравнении с указанным в промысловых журналах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пять японских судов задержали российские пограничники 17 декабря в акватории Курильских островов. Токио потребовал отпустить своих соотечественников.

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