Тула, , 18:12 — REGNUM В Тульской области делается всё возможное для повышения рождаемости, об этом 18 декабря в ходе своего годового послания заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области выступил с посланием Управление пресс-службы правительства Тульской области

Глава региона отметил, что тренд сокращения численности жителей области — сегодня эта проблема является общероссийской — переломить пока не удалось, однако в регионе принимаются все возможные меры. Так, для пожилых людей глава региона поручил разработать программу «Тульское долголетие», которая объединит целый ряд направлений — медицину, социальную поддержку, спорт, культуру, волонтерство. Что касается повышения рождаемости, то здесь, отметил глава региона, главная опора — многодетные семьи.

«С 2014 года их число выросло на 40%. Со следующего года мы вводим новый пакет социальных мер для поддержки многодетных семей. Сумма областного материнского капитала при рождении третьего и последующего ребенка в Тульской области будет увеличена более чем вдвое — с 69 до 150 тысяч рублей», — отметил губернатор.

Действуют и выплаты, введённые в 2017—2019 годах: меры социальной поддержки получает каждый третий житель региона.