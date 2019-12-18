Москва, , 18:12 — REGNUM В московском аэропорту «Домодедово» задержаны около 40 граждан Израиля, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на информацию посольства страны в Москве.

Причины происшествия пока не уточняются. В посольстве России в Израиле, комментируя информацию, отметили, что за 11 месяцев 2019 года 5,5 тыс. граждан РФ отказали во въезде в эту страну. В том числе тем, кто прибывает с туристическими целями и соответствует всем формальным требованиям — имеет билеты в обе стороны, ваучеры и отели, а также располагает достаточным количеством финансовых средств.

Отметим, что между Россией и Израилем действует безвизовый режим.