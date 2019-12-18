Вильнюс, , 18:12 — REGNUM Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, распоряжением которого летом 2019 года в столице Литвы была демонтирована мемориальная доска пособнику нацистов Йонасу Норейке, но позже незаконно была установлена вновь националистами, сегодня, 18 декабря, назвал «странным» вывод так называемого «Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы» о том, что Норейка на самом деле якобы был «спасителем евреев», а его распоряжения создать гетто и завладение имуществом убитых евреев — всего лишь «прикрытие» для нацистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шимашюс, комментируя объявленный вывод о деятельности Норейки, указал на противоречия в различных справках от самого центра. «Мне немного странно, что некоторое время назад, совсем недавно, была другая справка, в которой всё описано совершенно иначе, а теперь у нас две справки, которые друг с другом совершенно не дружат», — сказал Шимашюс, посчитав, что этому вопросу необходимо длительное исследование без скорых выводов.

В новой справке так называемого «Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы» утверждается, что Норейка, возглавляя Шяуляйский округ при фашистской оккупации, распоряжался о создании гетто, поскольку считал, что в них якобы евреев «не будут уничтожать», а они, наоборот, будут там «в безопасности». Вся остальная работа на нацистов, в том числе и завладение имуществом уничтоженных евреев, выдаётся в справке, как «прикрытие для Норейки» перед нацистами, а при этом он якобы вёл активную подпольную антинацистскую деятельность. При этом конкретных фактов такого утверждения, кроме устных свидетельств одного священника, не представлено.

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