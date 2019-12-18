Киев, , 18:09 — REGNUM Для украинской власти очень важно не забывать свою историю и помнить об этнических украинцах, которые рождаются и живут за границей, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко, комментируя открытие в парламенте выставки, посвященной «возвращению Кубани».

«Украинская Кубань — это как наш вариант острова свободы Куба», — отметил Гончаренко, не пояснив, что он имеет ввиду.

Ранее депутат заявил, что украинцы на Кубани до сих пор говорят на украинском, поют «наши песни», танцуют гопак и придерживаются «правильных» традиций.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе презентации выставки депутаты Рады одели специальные белые футболки с надписью KUBAN, причем буквы U и A выделены синим и желтым цветом соответственно.

«Так приехали бы (депутаты Рады) на Кубань, рассказали бы там, что к чему, выслушали бы вежливые ответы местного люда… Вон Гончаренко как-то в Крым так же заезжал, и ему все доступно объяснили», — комментирует ситуацию политолог Владимир Корнилов.