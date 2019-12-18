Тула, , 18:01 — REGNUM С ежегодным посланием к жителям региона и депутатам Тульской областной Думы выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 18 декабря, сообщили ИА в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В своём выступлении глава региона подвёл промежуточные итоги реализации Программы социально-экономического развития области с 2016 по 2021 годы.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин Управление пресс-службы правительства Тульской области

Программа «Земля силы и талантов» была разработана в 2016 году по инициативе Алексея Дюмина и с участием широкого круга экспертов, активных жителей региона. Ее главная цель — повышение качества жизни в области.

Глава региона отметил, что за три с половиной года с момента старта программы удалось добиться заметного прогресса в решении целого ряда общественно значимых проблем

«Мы сдвинули с мертвой точки многие вопросы, которые не решались не то что годами, а десятилетиями. Это и долгострои, и недофинансирование важных проектов, и состояние материальной базы учреждений образования и здравоохранения», — отметил Алексей Дюмин.

В частности, привёл пример губернатор, в 2016 году было возобновлено строительство двух новых корпусов Тульской детской областной больницы, замороженных в 2014 году. Первый корпус на данный момент уже работает, второй планируют открыть в январе 2020 года. Также в регионе ведётся строительство перинатального центра. Возобновлено строительство ФОКов в Веневе, Узловой, Шатске. Губернатор нашел решение, эти объекты были достроены и открыты. Завершен капремонт ФОКа в Болохово, который долгие годы простаивал.