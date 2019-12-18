Москва, , 17:59 — REGNUM Депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ) недоволен тем, как 18 декабря прошёл отчёт мэра Москвы Сергея Собянина перед законодательным собранием столицы. Об этом он лично сообщил во время выступления перед коллегами по городскому парламенту.

По его словам, в новом созыве Мосгордуме рассматривалось два наиболее важных вопроса — бюджет столицы на 2020 год и плановый период, а также отчёт мэра Москвы. Однако оба раза депутаты шли на поводу у исполнительной власти, заявил Ступин.

«А мы здесь для чего? Может, самораспуститься, если мы только хвалим и одобряем все решения?! Они пусть сами тогда принимают законы, если вы принимаете всё, что они говорят. Зачем вы здесь? Идите тогда специалистами в мэрию работать. Поэтому, коллеги, у меня просьба — пересмотреть вопрос нашего взаимодействия с мэрией. Избиратели ждут от нас контроля мэрии», — сказал Ступин.

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