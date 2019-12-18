Москва, , 17:51 — REGNUM Законопроект, актуализирующий нормы о защите прав потребителя, внесли в Госдуму депутат Геннадий Онищенко («Единая Россия») и Олег Николаев («Справедливая Россия»), передает корреспондент 18 декабря.

Назрела необходимость в обновлении закона с целью повышения эффективности его использования для решения актуальных задач развития национальной системы защиты прав потребителей в Российской Федерации, отмечают авторы.

Право на просвещение

Одной из важнейших задач авторам представляется актуализация положения закона о праве потребителей на просвещение. Информирование граждан, в том числе в образовательных учреждениях, о правах потребителей и способах их защиты, безусловно, необходимо, но далеко не достаточно для формирования ценностей и навыков, обеспечивающих способность потребителя выбирать товары и услуги, способы их приобретения и использования таким образом, чтобы они не причиняли вреда, а способствовали улучшению его личного и общественного здоровья и благосостояния.

Парламентарии считают, что наиболее эффективно, с точки зрения возможности усвоения и длительности использования таких полезных для всех и на всем протяжении человеческой жизни знаний и навыков, закладывать их в системе школьного образования посредством включения в федеральные государственные образовательные стандарты, соответствующие федеральные государственные требования и образовательные программы по основным предметам среднего образования медико-биологических, физико-химических, товароведческих, финансово-экономических, правовых и обществоведческих знаний о потреблении, способствующих формированию ценностей и навыков рационального потребления.

Национальная система

Законопроект предлагает дополнить преамбулу закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» определением понятия «национальная система защиты прав потребителей», получившего широкое применение, в том числе в документах высших органов государственной власти, но нe имеющего до сих пор единого толкования.

Досудебное удовлетворение претензий

Вносятся поправки, направленные на устранение негативной мотивации потребителей по отношению к внесудебному удовлетворению их претензий, возникшей из-за формирования судебной практики взыскания в их пользу штрафа в размере половины удовлетворенной судом суммы иска, накладываемого на ответчиков за отказ от добровольного удовлетворения законных требований потребителя.

Предлагается дополнить норму пункта 6 статьи 13 закона «О защите прав потребителей» положением о направлении суммы указанной санкции в пользу государства, которое может использовать эти средства, в том числе, на развитие национальной системы защиты прав потребителей. При этом предлагается именовать санкцию не штрафом, а денежным взысканием.

Аттестация экспертов

Для защиты потребителей от предложения юридических и экспертных услуг заведомо ненадлежащего качества со стороны недобросовестных или недостаточно компетентных лиц предлагается, по аналогии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», наделить Роспотребнадзор полномочием на организацию и проведение профессионально-общественной аккредитации (аттестации) лиц, предлагающих такие услуги, а общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) — полномочием проводить их общественную аккредитацию (аттестацию). Мера, по мнению депутатов, обеспечит потребителей ориентирами для надежного выбора исполнителей нужных им услуг для защиты своих прав.

Защита любителей интернет-шоппинга

Депутаты также предлагают обязать изготовителя, исполнителя, продавца, импортера, уполномоченных ими лиц довести до сведения потребителя адрес своего сайта в интернете и электронной почты (при их наличии).

Устанавливается обязательный претензионный порядок предъявления требований потребителей в отношении технически сложных товаров и определяющие порядок подачи претензий.

Законопроект наделяет потребителей, заключивших договор купли-продажи или договор на выполнение работы (оказание услуги) через интернет, направлять претензии тем же способом, каким был заключен соответствующий договор.

Защита продавца

Законопроект предусматривает освобождение продавца (изготовителя, уполномоченного лица, импортера) от денежного взыскания за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в случае не совершения потребителем необходимых действий для надлежащего рассмотрения его требования, в том числе не предоставления им товара на проверку качества и/или экспертизу причин возникновения недостатков.