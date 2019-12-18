Вашингтон, 18 декабря 2019, 17:49 — REGNUM Скандал с импичментом, который уже дошёл до голосования к нижней палате Конгресса США, не должен стать прецедентом, написал 18 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Глава Соединённых Штатов, комментируя ход политической войны, которую ему объявили представители Демократической партии, заявил, что вопрос об импичменте не имеет реальной основы.
Он также задал своим подписчикам в соцсети вопрос, верят ли они, что ему будет объявлен импичмент. Причём объявлен «левыми радикалами, ничего не делающими демократами».
Он заявил, что подобное не должно больше повториться в истории страны — ни с одним президентом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в палате представителей Конгресса проходит обсуждение вопроса об импичменте, по итогам которого состоится голосование. Ожидается, что нижняя палата Конгресса проголосует за импичмент, поскольку большинство в ней — представители Демпартии.
После этого инициатива об импичменте поступит на голосование в Сенат Конгресса, где большинство (55 из 100) — республиканцы. Однако, как отмечают политологи, и среди них есть те, кто может проголосовать не в пользу Трампа, в том числе Митт Ромни.
Об этом читайте подробнее: Республиканец Ромни обеспокоен возможным давлением Трампа на Зеленского
Читайте ранее в этом сюжете: В США прошли акции в поддержку отстранения Трампа от власти