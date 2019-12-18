Вашингтон, , 17:49 — REGNUM Скандал с импичментом, который уже дошёл до голосования к нижней палате Конгресса США, не должен стать прецедентом, написал 18 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Глава Соединённых Штатов, комментируя ход политической войны, которую ему объявили представители Демократической партии, заявил, что вопрос об импичменте не имеет реальной основы.

Трамп «Я не сделал абсолютно ничего неправильного! Читайте стенограммы».

Он также задал своим подписчикам в соцсети вопрос, верят ли они, что ему будет объявлен импичмент. Причём объявлен «левыми радикалами, ничего не делающими демократами».

Он заявил, что подобное не должно больше повториться в истории страны — ни с одним президентом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в палате представителей Конгресса проходит обсуждение вопроса об импичменте, по итогам которого состоится голосование. Ожидается, что нижняя палата Конгресса проголосует за импичмент, поскольку большинство в ней — представители Демпартии.

После этого инициатива об импичменте поступит на голосование в Сенат Конгресса, где большинство (55 из 100) — республиканцы. Однако, как отмечают политологи, и среди них есть те, кто может проголосовать не в пользу Трампа, в том числе Митт Ромни.

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