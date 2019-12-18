Рига, , 17:35 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что ограничительные меры США «помогут очистить порты от коррупции». Об этом он сообщил порталу LSM.

«Изменение системы управления портами, до санкций США, была предусмотрена в декларации правящей коалиции, — заявил Кариньш. — Поэтому санкции лишь инструмент, который позволил реализовать этот план быстрее и раньше».

По мнению Кариньша, прежняя система управления портами, которая находилась в руках самоуправлений, была политической. Сейчас, отметил он, когда правительство Латвии учредило новую компанию «Порт Венты» для управления Свободным портом Вентспилса, она станет «профессиональной и деполитизированной».

Кариньш добавил, что правительство Латвии проинформировало США о предпринимаемых шагах, чтобы работа порта могла продолжиться. Одновременно, он признал, что процедура исключения порта из списка санкций будет длительной и тяжелой.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Сейм Латвии передал порты Риги и Вентспилса из юрисдикции самоуправлений в ведение правительства.