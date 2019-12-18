Москва, 18 декабря 2019, 17:30 — REGNUM Законопроект, уточняющий нормы о государственной охране, внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым и Александром Хинштейном («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
Предлагается наделить органы государственной охраны правом определять трассы проезда (передвижения) объектов государственной охраны.
Право органов государственной охраны принимать в соответствии с федеральным законодательством решения об установлении, изменении, прекращении существования зон охраняемых объектов и обеспечивать соблюдение установленных ограничений для таких зон приводится в соответствие с положениями Земельного кодекса Российской Федерации. Уточняется порядок применения сотрудниками органов государственной охраны физической силы, специальных средств и оружия. Так, применение сотрудниками органов государственной охраны боевой техники осуществляется в порядке, определяемом правительством РФ, а военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в органах государственной охраны, привлеченные для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, имеют право применять физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом для сотрудников органов государственной охраны.
Отметим, что госохрана положена президенту РФ, главе правительства РФ, председателю Совфеда, спикеру Госдумы, председателю Конституционного суда, председателю Верховного суда, председателюВысшего Арбитражного суда, Генеральному прокурору, председателюСледственного комитета РФ.