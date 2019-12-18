Минск, , 17:20 — REGNUM Руководители белорусских госорганизаций получили указания пересмотреть графики выхода сотрудников в отпуска летом 2020 года. Согласно полученным ими разъяснениям от вышестоящего начальства, поставлена задача максимально удержать на рабочих местах работников и, в особенности, руководителей на период 5−10 августа «выборного» года.

«Выборы президента пройдут во вторые выходные августа», — сообщил руководитель одного из минских госучреждений при обсуждении графика летних отпусков.

Такую же информацию в приватных беседах сообщают руководители других белорусских госорганизаций, не только минских. Прежде всего она касается учреждений образования и здравоохранения, где уже сейчас утверждаются графики летних отпусков.

Графики утверждаются при условии, что 8−9 августа 2020 года руководители структурных подразделений будут находиться на своих рабочих местах. При этом официальной информации о дате голосования до трудовых коллективов никто не доводит.

Напомним, что президентская кампания в Белоруссии фактически стартовала в 2018 году. До сих пор Центризбирком Белоруссии не огласил дату основного дня голосования.

Александр Лукашенко не подписывал указ об объявлении президентских выборов. Однако в экспертном сообществе доминирует мнение, что очередную «элегантную победу» он приурочит к своему Дню рождения, приходящемуся на конец августа.

О своём участии в президентской кампании Лукашенко твёрдо заявил в начале 2019 года. Недавно он заявил, что граждане должны его «просить» принять участие в этой кампании.

«Летом эти выборы пройдут», — сообщил он 17 ноября прессе, выступая на минском избирательном участке.

Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор высший государственный пост в Белоруссии бессменно занимает Александр Лукашенко.

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