Берлин, , 17:16 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря удалось преодолеть «затишье», которое царило последние несколько лет в деле урегулирования конфликта в Донбассе, но результатов прошедших переговоров все равно не достаточно, чтобы снять санкции с Российской Федерации. Об этом глава германского правительства заявила сегодня, 18 декабря, выступая перед бундестагом.

«Можно было сказать, что затишье, которое наблюдалось несколько лет, преодолено, но результаты не были такими, чтобы мы могли не продлевать санкции», — сказала канцлер Меркель.

Также она отметила, что на саммите Евросоюза в Брюсселе было принято единогласное решение о продлении санкций против России до июля 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже впервые за последние три года состоялся саммит «нормандской четверки». Лидеры России, Германии, Франции и Украины обсудили перспективы урегулирования конфликта в Донбассе.