Нью-Дели, , 17:15 — REGNUM Экипажи российского сторожевого корабля Балтийского флота «Ярослав Мудрый» и фрегата «Таркаш» ВМС Индии отработали в Аравийском море совместные действия по отражению воздушного нападения, сообщает 18 декабря пресс-служба Балтфлота.

Тренировки и стрельбы проводились в рамках морской части российско-индийских учений «Индра-2019».

В роли воздушных целей выступали самолёты Су-30МКИ ВМС Индии и беспилотные летательные аппараты.

«Расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения условно уничтожили их корабельной артиллерией», — указано в сообщении.

Экипаж СКР «Ярослав Мудрый» задействовал в ходе этих учений корабельные артустановки АК-630 и ракетный комплекс ПВО «Кортик».

Напомним, межвидовые российско-индийские учения «Индра-2019» проходят с 11 по 21 декабря на территории трёх индийских штатов, в них принимают участие свыше 700 российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и морской буксир «Виктор Конецкий» Балтийского флота РФ участвуют в учениях в рамках выполнения задач дальнего морского похода.

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