Москва, , 17:13 — REGNUM Продления закона об особом статусе Донбасса недостаточно для выполнения решения «нормандских саммитов», сообщили 18 декабря в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя два решения Киева — продление закона об особом статусе Донбасса и инициативу украинского президента Владимира Зеленского по закону о децентрализации Украины, российское внешнеполитическое ведомство отметило: то, что «всё было сделано в духе Минских соглашений» — это только на первый взгляд.

«Так, продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 г. хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением «Комплекса мер» 2015 г. и решений «нормандских» саммитов. Эти договорённости предписывают Киеву согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его действия на постоянной основе. Наряду с законом, это подразумевает принятие конституционных изменений и нормативных актов», — говорится в сообщении.

Напомним, после того, как Зеленский внёс инициативу по срочному принятию на Украине закона об особом статусе, в ДНР заявили, что такой закон сейчас, без досконального обсуждения с Донецком и Луганском поправок, касающихся этих двух субъектов (в отличие от остальных регионов Украины), Донбасс признать не может. И что такой закон является обманом, попыткой подменить предоставление ДНР и ЛНР особого статуса.

Эксперты в Донбассе отмечают, что закон об особом статусе — это не то же самое, что на практике предоставить ДНР и ЛНР особый статус, так как предоставление Донбассу особого статуса должно быть прописано в украинской конституции, что предусматривает целый пакет законодательных изменений.

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