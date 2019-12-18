Москва, , 17:11 — REGNUM Наступило время признать оппонентам властей Венесуэлы, что в стране есть лишь один глава государства — Николас Мадуро, отметила 18 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Захарова заявила, что события последних месяцев показали, что так называемый «проект Гуайдо» в Венесуэле провалился и пора оппозиции Каракаса признать, что единственным главой страны является президент Николас Мадуро.

При этом Захарова пояснила, что придти к конкретному результату и найти компромиссное решение представляется возможным лишь посредством национального диалога.

Официальный представитель МИД подтвердила готовность содействовать внутривенесуэльским переговорам между правительством и оппозицией, «в том виде и объёме, в каких это будет востребовано сторонами».

Напомним, 21 января текущего года после избрания главой государства Николаса Мадуро в Венесуэле начались массовые акции протеста. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Кандидатуру Гуайдо в качестве президента Венесуэлы поддержал ряд стран, в том числе США и страны Европы. Россия, Китай, Турция, в свою очередь, поддержали Мадуро как легитимного президента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, есть надежда на выход Венесуэлы из кризиса мирным путём, в случае, если оппозиции и официальным властям страны удастся договориться об урегулировании конфликта.

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