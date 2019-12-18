Вильнюс, , 16:45 — REGNUM Оппозиционная литовская партия «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) сегодня, 18 декабря, передали в канцелярию президента Литвы Гитанаса Науседы просьбу от своего имени и ещё более 50 неправительственных общественных организаций наложить вето на принятый парламентом бюджет 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своём обращении консерваторы называют бюджет «безответственным» и сравнивают его с предкризисным бюджетом на 2009 год правительства социал-демократов под руководством Гедиминаса Киркиласа, который, по мнению оппозиции, был непозволительно расточительным на фоне приближающегося экономического кризиса.

Кроме того, консерваторы обвиняют правящих, что в момент экономического роста они не смогли провести главные структурные реформы, а занимались исключительно растратами средств. По словам оппозиционеров, большинство заложенных обещаний по увеличению зарплат бюджетникам отложено на конец 2020 года или даже на начало 2021 года, когда в Литве уже пройдут очередные выборы в Сейм и будет работать совсем другое правительство. Именно оно, утверждается в заявлении, станет заложником сегодняшних решений.