Тбилиси, , 16:45 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили на 18 декабря отменила все запланированные на этот день праздничные мероприятия. Как сообщила пресс-служба президента, причиной тому стала информация о гибели в больнице 15-летнего подростка Луки Сирадзе, который 12 декабря предпринял попытку самоубийства.

Назначенные в президентском дворце приемы сегодня пройдут в измененном формате, в виде обычных встреч. В таком формате Саломе Зурабишвили приняла и отличившихся на международных соревнованиях грузинских спортсменов. В начале встречи президент и спортсмены минутой молчания почтили память подростка.

Согласно распространенной информации, Лука Сирадзе предпринял попытку самоубийства после допроса в полиции по случившемуся до этого инциденту в школе, где он учился. Родители погибшего и адвокаты семьи утверждают, что на подростка было оказано психологическое воздействие и полиция принуждала его признаться в хулиганстве. Несмотря на усилия врачей, спасти Луку Сирадзе им не удалось и он скончался 15 декабря.