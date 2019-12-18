Лондон, , 16:42 — REGNUM В прокачиваемой по трубопроводу «Дружба» российской нефти, в которой в апреле 2019 г. была обнаружена хлорорганика, нашли ядовитое вещество — тетрахлорметан (CCl 4 ), сообщает 18 декабря Reuters.

Уточняется, что в нефти обнаружено 85% этого вещества. Британское агентство заявило об этом, ссылаясь на результаты анализов проб загрязнённой нефти.

Утверждается, что у него есть на руках результаты трёх экспертиз: одна была проведена в Москве по заказу «Транснефти» и Министерства энергетики РФ, две другие — в Европейском союзе на одном из нефтеперерабатывающих заводов.

Агентство приводит мнение своих источников, которые заявили, что, видимо, в России существует незаконная торговля химическими веществами.

Также отмечается, что обнаружение CCl 4 не согласуется с той версией, которую обозначало Минэнерго РФ — о том, что нефть была загрязнена этилендихлоридом, распространение которого, в отличие от тетрахлорметана, не должно строго регулироваться.

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Напомним, в апреле 2019 г. поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» (в том числе в Белоруссию, Польшу, Чехию, Венгрию, Прибалтику) были приостановлены из-за обнаружения в ней хлорорганики. Поступление нефти было временно прекращено.

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