Осло, , 16:36 — REGNUM Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал правоту гражданки Польши, которая обжаловала решение норвежского суда, отказавшего возвратить ей сына. Об этом сообщает «Польское радио».

В 2012 году ребёнок проживающей в Норвегии гражданки Польши, имя которой не приводится, был отобран у неё органами опеки на том основании, что она не имеет специальных навыков для воспитания детей. В 2015 году женщина подала жалобу в норвежский суд о восстановлении родительских прав. Суд не только отказал ей, но и лишил права на свидания с ребёнком, которые ранее были разрешены, и засекретил адрес проживания ребёнка.

Европейский суд по правам человека постановил, что приговор был нарушением прав истицы, а точнее, статьи 8 Европейской конвенции по правам человека. Статьёй установлено, что «каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции». В пункте втором статьи указано, что «не допускается вмешательство публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, предусмотренных законом и необходимых в демократическом обществе».

Суд пришёл к выводу, что норвежское правосудие не приняло во внимание все факты, такие как изменение её положения за прошедшие годы, в том числе повышение компетенции в деле воспитания детей. Норвежский суд строил своё решение на устаревших данных и не учёл мнения экспертов.

Европейский суд по правам человека обязал Норвегию выплатить истице 25 тысяч евро компенсации, но ребёнок всё равно останется в приёмной семье.