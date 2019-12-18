Киев, , 16:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины.

Речь идет именно о пролонгировании закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года. Этот закон был принят Киевом в одностороннем порядке и никак не согласовывался с Донецком и Луганском, хотя должен был, как это прописано в Минских соглашениях. Кроме того, часть положений этого закона уже устарела.

Также эксперты обратили внимание, что сразу после саммита в «нормандском формате» 9 декабря в Париже, Зеленский разразился потоком законотворческих инициатив. Часть этих инициатив касается децентрализации Украины. Однако при внимательном их рассмотрении оказывается, что ни о какой реальной децентрализации власти речь вообще не идет — наоборот, некоторые положения законопроектов Зеленского усиливают централизацию. Также в законопроектах о «децентрализации» нет ни одного пункта, касающегося особого статуса Донбасса.