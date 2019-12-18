Москва, , 16:26 — REGNUM Госдума приняла «кодекс библейской отрасли», и работа над законом о виноделии и виноградарстве продолжится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

«Мы принимаем довольно редкий по формату закон, закон, который является, по существу, кодексом библейской отрасли, по-современному и говоря, агропромышленного комплекса, виноградарства», — заявил Онищенко.

Он отметил, что в законе «даются все дефиниции, которые, в том числе, будут регулировать и одну из ветвей применения винограда, прежде всего технических сортов, это виноделие и через него мы тоже будем контролировать качество и безопасность».

«Кроме того, принятие этого закона, а самое главное — его реализация, даст возможность сегодня резко повысить качество этого продукта, который называется продуктом виноделия, потому что сегодня действительно большая часть так называемого российского вина изготавливается из виноматериалов, которые завозятся со всего мира», — заявил бывший главный санитарный врач.

Парламентарий также указал на то, что рабочая группа определила целый ряд направлений и особенностей реализации этого закона, который будет являться той отправной точкой, от которой мы начнем сегодня в современных условиях модернизировать отрасль виноградарства.

«Это дает нам сегодня возможность вынести на наш рынок очень диетическую культуру в виде ягоды виноградной лозы, которая потребляется не только на винные продукты, и примерно, если говорить об объёмах произведенного винограда, это половина идёт на пищевые цели и половина на виноделие», — подчеркнул депутат.

Принятие закона дает возможность перехода с северного типа (с употребления тяжёлых спиртных напитков) на южный тип, то есть на более мягкие винные напитки, в данном случае алкогольные напитки, слабоалкогольные, средние, с содержанием этилового спирта, рассуждает Онищенко.

Онищенко успокоил регионы, заверив, что «работа над совершенствованием закона будет продолжена наряду с началом его реализации».

Госдума в третьем чтении приняла закон о виноделии и виноградарстве.

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