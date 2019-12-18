Киев, , 16:23 — REGNUM Министерство культуры Украины опровергло информацию, что Верховный суд принял решение оставить за канонической Украинской православной церковью (Московский патриархат) ее текущее название.

Официальное заявление министерства обнародовано сегодня, 18 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство напоминает, что ранее решением Окружного административного суда Киева было приостановлено переименование УПЦ, которое, как считают в правительстве, должно было быть проведено согласно законодательству.

Минкультуры воспользовалось своим правом, и обжаловало постановление Окружного админсуда в апелляционном и кассационном порядке. Постановлением Верховного суда от 11 декабря кассационная жалоба оставлено без удовлетворения, признает ведомство.

Вместе с тем, как настаивает министерство, Окружной административный суд Киева не переходил к рассмотрению дела по существу, так что говорить о сохранении названия УПЦ еще рано.

Напомним, что в прошлом году, при президентстве Порошенко, Верховная рада приняла закон, в котором обязывает религиозные организации указывать в своем полном названии принадлежность религиозной организации «руководящего центра», если он находится за пределами Украины. 16 декабря центральные украинские СМИ сообщили, что Верховный суд окончательно разрешил УПЦ оставить свое название.