Берлин, , 16:17 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.

По словам Меркель, Германия выступает категорически против любых экстерриториальных ограничений, которые вводят власти США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США принял оборонный бюджет, который в том числе содержит санкции против газопровода «Северный поток — 2». И хотя, по мнению экспертов, санкции эти несколько запоздали и не смогут остановить строительство, вошедшее в финальную стадию, тем не менее негативный эффект они окажут.