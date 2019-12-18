Москва, , 16:17 — REGNUM «В настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют», — такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны Вооружённых Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов во время встречи с аккредитованными в России представителями военно-дипломатического корпуса. Речь идёт о периоде до 2050 года. Об этом пишет газета «Красная звезда».

Однако Валерий Герасимов в то же время сказал, что обстановка в мире характеризуется нестабильностью и эта нестабильность носит всё более динамичный характер. Причиной данной ситуации Генштаб ВС РФ видит стремление некоторых стран навязать свои принципы другим суверенным государствам, «в том числе с использованием силовых методов».

Поэтому, по мнению Валерия Герасимова, полностью исключить вероятность конфликта большого масштаба в результате возникновения кризисной ситуации нельзя.

По мнению Владимира Васильева, эксперта Института информационных войн, прогноз Генерального штаба ВС РФ во многом основан на успехах России в поддержании стратегического сдерживания. Эксперт подчеркнул: «Оснащённость РВСН современными системами оружия к концу 2019 года составит 76%. А в 2024 году этот показатель достигнет 100%. Идёт плановая работа по модернизации и других составляющих ядерной триады: воздушной и подводной компонент».

Владимир Васильев также сказал, что США, в отличие от России, последние 10−15 лет серьёзно не модернизировали свой ядерный арсенал, поэтому у нашей страны есть выигрыш во времени, который необходимо использовать для системного развития с целью коренного улучшения жизни своих граждан.