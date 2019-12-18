Берлин, , 16:05 — REGNUM Результаты, которые были достигнуты в ходе встречи лидеров «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря оказались недостаточными для снятия ранее введённых в отношении Москвы санкций. Об этом сегодня, 18 декабря, в ходе выступления в бундестаге заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

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При этом глава правительства отметила, что в ходе переговоров удалось преодолеть длившееся последние годы затишье в урегулировании конфликта на востоке Украины.

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«Можно было сказать, что затишье, которое наблюдалось несколько лет, преодолено, но результаты не были такими, чтобы мы могли не продлевать санкции», — подчеркнула Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча в «нормандском формате» лидеров России, Франции, Германии и Украины по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе состоялась в Париже 9 декабря. В ходе переговоров сторонами была подчеркнута в том числе приверженность Минским соглашениям и разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе. Предполагается, что стороны проведут новую встречу весной 2020 года.

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Добавим, что 13 декабря, после доклада федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона об итогах встречи в «нормандском формате» в Париже, Евросоюз принял единогласное решение продлить антироссийские санкции. Меркель констатировала определённый прогресс, однако недостаточный для снятия ограничительных мер.