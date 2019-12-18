Киев, 18 декабря 2019, 16:03 — REGNUM С 22 декабря граждане Украины смогут ездить в Северную Македонию без виз, заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц 17 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.
По его словам, граждане Украины смогут посещать страну с биометрическими загранпаспортами. Для трудоустройства, учёбы и воссоединения семьи визы также не нужны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина опубликовала список стран, с которыми планирует заключить безвизовый режим в ближайшие пять лет.
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