Киев, , 16:03 — REGNUM С 22 декабря граждане Украины смогут ездить в Северную Македонию без виз, заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц 17 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

«В Северную Македонию без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы», — сказано в сообщении.

По его словам, граждане Украины смогут посещать страну с биометрическими загранпаспортами. Для трудоустройства, учёбы и воссоединения семьи визы также не нужны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина опубликовала список стран, с которыми планирует заключить безвизовый режим в ближайшие пять лет.

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