Киев, , 15:56 — REGNUM Во время столкновений в правительственном квартале Киева 17 декабря пострадали в общей сложности 34 человека.

Такую статистику сегодня, 18 декабря, опубликовало украинское министерство внутренних дел, передает корреспондент ИА REGNUM.

Среди пострадавших — 23 силовика, причем 12 полицейских и 5 бойцов Нацгвардии доставлены в медицинские учреждения.

Также к медикам обратились 11 граждан, среди них один журналист.

МВД подчеркивает, что протестные акции будут продолжены, но организаторы митингов взяли на себя обязательство не нарушать порядок на улицах столицы Украины.

Напомним, что по «горячим следам» после столкновений в Киеве в ходе акции протеста против принятия Радой закона о продаже земли сообщалось о 17 пострадавших силовиках, двоих из которых пришлось госпитализировать. О травмах отдельных граждан ранее ничего не сообщалось.