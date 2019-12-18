Сухум, , 16:17 — REGNUM Перенести рассмотрение кассационной жалобы Алхаса Квициния, проигравшего на выборах президента Абхазии во втором туре, решил Верховный суд республики 18 декабря. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

По данным журналистов, рассмотрение отложено на 9 января 2020 года. Председательствовал на суде судья Тимур Тарба.

Сообщается, что решение перенести заседание было принято в связи с ходатайством представителя ЦИК Дмитрия Шамба. Он рассказал представителям суда, что 6 декабря истец направил дополнение к своей жалобе, которое по объему больше самой жалобы. Шамба заявил, что для рассмотрения новых материалов необходимо дополнительное время.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре на выборах президента Абхазии победил действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 39 793 голосов (47,39%), а представитель оппозиции Квициния — 38 766 голосов (46,17%). Еще 3 155 (2,48%) граждан проголосовали «против всех».

Квициния заявил, что если сложить голоса, отданные за него с голосами «против всех», то это будет больше, чем у Хаджимба. Данное обстоятельство и стало поводом для подачи жалобы в суд на ЦИК.

Стоит отметить в конституции Абхазии не говорится об учете голосов «против всех» при определении победителя.

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