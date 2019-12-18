Берлин, , 16:20 — REGNUM С жесткой критикой в адрес санкций США против газопровода «Северный поток — 2» выступил лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. Он заявил об этом 18 декабря в интервью медиагруппе Funke.

«Действия США по отношению к «Северному потоку — 2» являются неподобающими», — сказал политик.

Также он отметил, что, по его мнению, нельзя вводить санкции по отношению друг к другу, беря при этом в «заложники экономику».

При этом он также высказался критически в отношении немецкого правительства, так как оно, по заявлению Вебера, якобы не согласовало свои действия по реализации «Северного потока — 2» с европейскими партнерами.

«Мы сможем защитить наши интересы только, если мы будем действовать сообща с нашими соседями. Это же нужно было делать и в случае строительства газопровода», — заявил лидер Европейской народной партии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Moody`s дало оценку, что возможные американские санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» являются рисками для российской компании Газпром и её партнеров и подрядчиков в Европе.

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