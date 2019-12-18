Киев, , 15:47 — REGNUM Депутаты Верховной рады, вопреки звучащим заявлениям, фактически забетонировали свою неприкосновенность, заявила журналистам 18 декабря народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Рада проголосовала за законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности. Согласно документу, теперь разрешение на арест депутата будет давать генпрокуратура, а не парламент, как это было раньше. Такое решение поддержал 291 депутат при 226 необходимых.

Устинова отмечает, что согласно тексту законопроекта, народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

«Фактически, если депутат при выполнении своих депутатских полномочий, он не несет никакой юридической ответственности за свои действия», — сказала Устинова, добавив, что таким образом создается правовая коллизия, поскольку силовики теперь вообще не могут открывать дела против депутатов.

Также она обратила внимание, что только фракция «Голос» проголосовала против этой поправки — «потому что никто не хочет снимать депутатскую неприкосновенность».