Москва, , 15:43 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведёт встречу с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Переговоры состоятся в Москве 19 декабря. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она уточнила, что глава внешнеполитических ведомства двух государств рассмотрят проблематику мирного договора между Японией и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря начался первый официальный визит министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Россию. Он продлится до 21 декабря. Планируется, что глава японского внешнеполитического ведомства примет участие в работе российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Кроме того, Мотэги намерен провести встречу с главой Минэкономразвития России Максимом Орешкиным.

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