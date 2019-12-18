Москва, , 15:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову. Поощрение от главы государства чеченский лидер получил за активное участие в жизни российского общества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Благодарность, объявленная распоряжением президента РФ №110-РП, была передана полномочным представителем президента РФ в СКФО Александром Матовниковым в ходе рабочей поездки в республику 18 декабря. Вручая благодарность, он поздравил Кадырова с высокой оценкой его труда Владимиром Путиным.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров отмечен множеством наград и званий. В 2004 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации. Он награжден орденом Мужества и орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка» и другими наградами.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года ему был вручен почетный знак Совета Федерации Федерального Собрания России за заслуги в развитии парламентаризма.

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