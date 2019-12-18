Токио, , 15:35 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с представителями крупнейших компаний Японии, сообщили 18 декабря в пресс-службе главы государства.

На встрече присутствовали руководители ведущих корпораций, компаний и финансовых структур, в том числе Mitsubishi, Isuzu, Itochu, JETRO, JICA, JABIC и других. Мирзиёев призвал руководителей активизировать сове инвестиционное участие в проектах на территории Узбекистана.

Президент Узбекистана добавил, что его визит в Японию нацелен на открытие новой страницы в истории двусторонних связей. Он считает, в отношениях между странами есть много незадействованных возможностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Токио состоялся узбекско-японский бизнес-форум. В рамках мероприятия был подписан ряд двусторонних документов о реализации совместных проектов и инициатив.

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