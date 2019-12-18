Париж, , 15:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется «отдохнуть» от общественного движения «в праздничные дни», передает BFM TV.

«Правительство находится в цикле постоянных дискуссий, чтобы достичь этого перерыва», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

По словам президента, в пенсионную реформу могут быть внесены изменения.

«Возможны улучшения вокруг пенсионного возраста», — заверил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Франции выразил согласие на поправки к пенсионной реформе, которая вызвала в стране масштабные протесты, забастовки и столкновения.

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