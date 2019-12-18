Москва, , 15:22 — REGNUM Госдума и правительство РФ «весьма неплохо поработали». Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Не знаю, в качестве Деда Мороза или кого вы меня попросили выступить сейчас. Но я делаю это с большой радостью и с большим уважением», — сказал Медведев.

«В этом году мы с вами весьма неплохо поработали над совершенствованием законодательства, были приняты и вступили в силу 449 федеральных законов, это приличный корпус, из них больше половины — это правительственные законопроекты», — заявил Медведев.

У нас действительно очень хорошие конструктивные отношения, подчеркнул глава правительства.