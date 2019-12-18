Москва, , 15:21 — REGNUM Россия и Япония на заседании межведомственной комиссии провели конструктивные и содержательные дискуссии двустороннего экономического диалога. Об этом 18 декабря заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

По его словам, на заседании с министром экономического развития России Максимом Орешкиным стороны провели общий и комплексный обзор текущей ситуации в экономических отношениях между двумя странами.

«Мы смогли провести содержательные и очень конструктивные обсуждения о том, что можно сделать, чтобы эти отношения еще больше развивались», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании российско-японской межправительственной комиссии Мотэги заявил, что Токио выступает за усиление сотрудничества с Москвой по энергетическому проекту «Арктик СПГ — 2».

Также он отметил потенциал для взаимодействия двух стран в сфере медицины и «умных» городов, а также в области сельского хозяйства, создании перевалочной базы СПГ на Камчатке и использования Транссибирской магистрали.