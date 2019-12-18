Нур-Султан, , 15:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана не платило денег администрации эмирата Дубай за окрашивание небоскреба Бурдж-Халифа в цвета национального флага. Об этом 18 декабря заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров на брифинге.

По его словам, данная инициатива в честь Дня независимости Казахстана полностью исходила от эмирата, и не требовала никаких финансовых ресурсов или дипломатических усилий.

«Я призываю просто к совести этих блогеров и журналистов, которые такую информацию распространяют», — добавил Смадияров, критикуя представителей СМИ, которые написали о финансовом влиянии МИД на данную акцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря фасад самого высокого в мире небоскреба Бурдж-Халифа был окрашен в цвета национального флага Казахстана. 17 декабря был также окрашен фасад мэрии в Тель-Авиве.

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