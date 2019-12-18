Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 15:26 — REGNUM Глава торгово-промышленной палаты индийского штата Джамму и Кашмир шейх Ашик Ахмед заявил, что из-за комендантского часа регион потерял $2 млрд 500 млн, об этом 18 декабря сообщает Al Arabia.

«За последние 120 дней мы стали свидетелями того, как каждый сектор экономики региона кровоточил. Мы опасаемся усиления кризиса в 2020 году», — отметил в комментарии изданию Ахмед.

Напомним, конфликт вокруг ситуации в Кашмире продолжается с августа 2019 года, когда власти Индии решили штат особого статуса.

Регион является объектом территориального спора между Индией и Пакистаном, здесь сильны сепаратистские настроения, обусловленные религиозной спецификой штата — большая часть населения исповедует ислам.

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