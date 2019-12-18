Донецк, , 15:32 — REGNUM Интеграция в российское экономическое пространство стала одним из факторов для повышения зарплат и пенсий в ДНР, заявил депутат Народного совета ДНР Роман Лепа, сообщило 18 декабря «Донецкое агентство новостей».

«Процессы интеграции с Российской Федерацией, переформатирование налоговой политики, а также проведение Донецкого международного инвестиционного форума привели к росту экономической активности в ДНР», — рассказал он.

В результате, по словам парламентария, удалось повысить зарплаты и пенсии в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что после саммита «нормандской четвёрки» в Париже республики Донбасса укрепились во мнении о правильности интеграции с Россией.

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