Донецк, 18 декабря 2019, 15:32 — REGNUM Интеграция в российское экономическое пространство стала одним из факторов для повышения зарплат и пенсий в ДНР, заявил депутат Народного совета ДНР Роман Лепа, сообщило 18 декабря «Донецкое агентство новостей».
В результате, по словам парламентария, удалось повысить зарплаты и пенсии в ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что после саммита «нормандской четвёрки» в Париже республики Донбасса укрепились во мнении о правильности интеграции с Россией.
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